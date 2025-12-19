Путин отреагировал на просьбу вернуть компенсации за второе утраченное жилье

Путин поручил проработать вопрос о компенсациях за второе утраченное жилье

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии поручил проработать вопрос возврата компенсаций за второе утраченное жилье из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилья в приграничных регионах страны.

Так он ответил на вопрос корреспондента ГТРК из Белгородской области об отмене выплат за второе утраченное жилье.

«Обязательно, обещаем вам, мы проработаем эти вопросы», — пообещал президент.

Путин отметил, что подобные вопросы приходят постоянно, включая ситуации, связанные с пожарами, наводнениями и так далее. Однако в Белгородской области «ситуация еще более драматична», однако ситуацию точно можно проработать.

В ходе выступления российский лидер прокомментировал ситуацию с интернетом в Белгородской области, сказав, что ограничения мобильной связи в стране призваны минимизировать опасность при атаках беспилотников.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

