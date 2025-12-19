Центробанк ожидает снижения годовой инфляции до 4-5% в 2026 году

ЦБ РФ: годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году

Годовая инфляция в России в 2026 году снизится до 4-5%. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается.

До этого регулятор на заседании 19 декабря решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%. Об этом Центробанк сообщил в пресс-релизе по итогам заседания.

Банк России пояснил, что экономика продолжает постепенно возвращаться к более ровному, сбалансированному росту. В ноябре устойчивые темпы повышения цен снизились, однако за последние месяцы инфляционные ожидания населения и бизнеса немного выросли. Кредитование при этом остается активным.

