Путин назвал отношения России и Китая фактором стабильности в мире

Отношения России и Китая являются существенным фактором стабильности в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Прямой линии.

По его словам главы государства, на международной арене РФ и КНР, министерства иностранных дел двух стран постоянно находятся в контакте и координируют между собой повестку дня».

Путин добавил, что Россия и Китай сотрудничают в том числе в военной области, регулярно проводят военные учения.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом.