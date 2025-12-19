Путин похвалил усилия Трампа по завершению конфликта

Президент США Дональд Трамп «принимает серьезные усилия» по завершению украинского конфликта и делает это «абсолютно искренне». Об этом сказал президент России Владимир Путин на «прямой линии» 19 декабря 2025 года.

«Президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого конфликта. Как неоднократно говорил, он делает, на мой взгляд, абсолютно искренне», – подчеркнул Путин.

По словам президента России, на встрече с Трампом в Анкоридже 15 августа 2025 года Путин и Трамп согласовали практически все предложения американцев по завершению конфликта. Поэтому, подчеркнул Путин, некорректно утверждать, что сейчас Россия отвергает так называемый «мирный план» Трампа.

Также Путин добавил, что на встречах в Москве американская сторона предложила России пойти «на определенные компромиссы», и в Анкоридже Путин согласился на это.

«Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны», – отметил Владимир Путин.

Издание Politico 17 декабря писало о том, что 20-21 декабря 2025 года в Майами могут состояться российско-американские переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. В них, предположительно, поучаствуют спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента Соединенных Штатов по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер.

Также 18 декабря Трамп призвал Украину поторопиться в вопросе мирного урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил о приближении мира на Украине.