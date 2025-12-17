Психиатр высказалась о поведении школьника, устроившего поножовщину в Подмосковье

Психиатр Мария Касперович в беседе с Tsargrad.tv прокомментировала трагедию в подмосковной школе, куда ворвался подросток с ножом и нанес смертельные ранения четверокласснику. По мнению специалиста, нападавший психически нездоров.

«И удивительно, почему родители никуда не обращались. Хотя я не знаю, может быть, и обращались, но здесь явный какой-то недосмотр. Подростки с еще пока восприимчивой, незрелой психикой очень часто попадают <...> в разные течения, направления и так далее. Если вы посмотрите, например, на скинхедов, это всегда молодые ребята, нет взрослых людей там», — отметила Касперович.

Она добавила, что убийство при помощи ножа говорит о степени ярости и жестокости.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили в СК, задержанный 15-летний юноша в ходе допроса дал следователю признательные показания, а также рассказал о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы.

Позже адвокат Вадим Багатурия заявил, что нападавший может получить до десяти лет лишения свободы. По его словам, если по результатам экспертизы молодой человек будет признан невменяемым, то его отправят на принудительное медицинское лечение.

Ранее в Ельце студент пытался пробить педагогу ручкой шею из-за двойки по русскому языку.