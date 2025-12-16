На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК подтвердил гибель ребенка при нападении на школу в Одинцово

СК возбудил дело по факту убийства ученика в школе в Одинцово
Максим Блинов/РИА Новости

В Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве по факту происшествия в Успенской школе в поселке Горки-2. Об этом сообщил Telegram-канал Следком.

«Сегодня утром в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате полученного ранения ребенок скончался», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ст.105 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ).

На место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального СК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение на учеников совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Нападавшего задержали прибывшие на место силовики, когда он заперся в школьном кабинете, взяв в заложники одного из учеников.

Ранее в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу.

Нападение на школу в Одинцово
