СМИ: в числе пострадавших в Австралии оказался председатель совета Израиль — Австралия

Одним из раненых в Сиднее оказался глава совета Израиль–Австралия Островский
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Среди пострадавших в результате стрельбы в австралийском Сиднее оказался председатель совета ИзраильАвстралия Арсен Островский. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на местные издания.

«По данным местных СМИ, он получил ранение в голову. Израильский журналист Ханания Нафтали пишет, что также ранен раввин Эли Шлангер», — сказано в посте.

Кроме того, произраильская правозащитная организация StandWithUs сообщила об отмене мероприятий по случаю Хануки в Мельбурне.

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в результате произошедшего десять человек спасти не удалось, еще 11 ранены, в том числе двое сотрудников полиции.

Известно, что один из стрелков не выжил, второй находится в критическом состоянии в больнице. На данный момент специалисты изучают ряд подозрительных предметов, обнаруженных в этом районе, территория оцеплена. Третьего подозреваемого уже задержали.

Стрельба на пляже произошла 14 декабря во время празднования начала Хануки. По этому поводу на пляже собрались несколько тысяч представителей еврейской общины, писали СМИ.

Ранее в Норвегии произошла стрельба в торговом центре.

Стрельба на пляже в Сиднее
