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«Это которая в форме какашки?»: в Москве демонтируют скульптуру «Большая глина № 4»

В центре Москвы демонтировали скульптуру Фишера «Большая глина № 4»
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Демонтаж скульптуры Урса Фишера «Большая глина №4» на Болотной набережной в Москве, 28 июля 2025 года

Алексей Майшев/РИА Новости
Легендарная «Большая глина № 4», появившаяся на набережной у Дома культуры «ГЭС-2» в Москве четыре года назад и вызвавшая неоднозначные реакции горожан, будет снесена. Уже в августе на ее месте появится новая скульптура, но что это будет — пока секрет. В «ГЭС-2» подчеркивают, что изменения происходят в рамках плановой ротации.

Специалисты приступили к демонтажу скульптуры швейцарского художника и скульптора Урса Фишера «Большая глина № 4», расположенной у Дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной в Москве. На месте работает строительный кран.

«Большая глина № 4» появилась у Дома культуры «ГЭС-2» в 2021 году. Она представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комков глины, которые скульптор разминал рукой. Это метафора человеческой потребности творить и одновременно иллюстрация одной из миссий «ГЭС-2» — дать такую возможность любому желающему.

На месте «Большой глины» в скором времени будет установлена новая скульптура. Что это будет, пока неизвестно.

«Фишер запечатлел простой жест, знакомый с детства, — касание материала, из которого позже будет создано нечто новое. А что происходит после первого творческого импульса? Ответом на этот вопрос станет художественная работа, которая заменит «Большую глину № 4». Подготовка к ее появлению уже началась на спуске», — говорится в посте в Telegram-канале «ГЭС-2».

Прощание с «какашкой»

«Большая Глина № 4» изначально была воспринята москвичами неоднозначно. И теперь, когда ее демонтируют, многие это решение приветствовали.

Так, первая замглавы комитета Госдумы по искусству, депутат Елена Драпеко в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что «Глине» изначально было не место в центре столицы, но собственник территории имел право устанавливать памятник на свой вкус.

«Это которая в форме какашки? Это замечательно, конечно, зачем она нужна нам в центре Москвы? Какие чувства она у граждан возбуждает? Ничего, кроме негодования, не вызывает», — сказала Драпеко.

Она добавила, что пока не знает, какую скульптуру установят на Болотной. «Когда появится, тогда и обсудим», — заключила депутат.

Глава Союза художников России Андрей Ковальчук в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что большинству жителей и гостей Москвы инсталляция близка не была.

«Считаю, что ее можно было и не ставить. Хотя как скульптор я могу понять автора, и сам, когда леплю — у меня много остается кусочков глины, которые могут быть разной формы, силуэта, размера и так далее. Как серьезную авторскую находку, как пластический проект, я это не воспринимал», — указал Ковальчук.

Ковальчук добавил, что на месте «Большой глины» стоит поставить декоративную скульптуру, а не портретную. По его словам, такая инсталляция рядом с ГЭС-2 «будет жить».

«Так как там находится рядом большой и достаточно серьезный музей — в данном случае могла быть [установлена скульптура], которая будет ассоциироваться с современной художественной практикой», — добавил эксперт.

«Видите цветок — это цветок»

Как пишет Mash, «Большую глину №4», простоявшую на Болотной четыре года, отправят в подмосковный Чехов.

В «ГЭС-2» подчеркнули, что скульптуру заменят в рамках запланированной ротации произведений искусства в городской среде и дальнейшего развития территории, прилегающей к Дому культуры.

Работа Фишера ранее выставлялась в Нью-Йорке и Флоренции.

Сам скульптор в ответ хейтерам заявлял, что «искусство — это то, что вы из него делаете». «Если вы видите цветок, это цветок. Если вы видите кусок дерьма, это кусок дерьма», — говорил он.

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