В Кемеровской области установили «елку с характером»

Жители поселка в Кузбассе высмеяли установленную на площади лысую елку
Telegram-канал «Новая Шория»

Жители поселка Шалым в Кемеровской области раскритиковали установленную на площади праздничную елку. Фото опубликовал Telegram-канал «Новая Шория».

На фото дерево с одной стороны практически лишено веток. Местные жители шутят, что ель претендует на звание «самой креативной елки Кузбасса или как минимум Таштагольского округа». Также полысевшее дерево уже окрестили «елкой с характером», которая пережила тяжелый год.

«Кажется, у кузбасских елок в этом году свой особый стиль», — шутит автор поста в «ЧП Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте».

Местные паблики пишут, что установка лысой елки в Шалыме стала продолжением веселой истории с елками в регионе. В конце ноября в городе Березовском в Кемеровской области новогоднюю ель повалил ветер, вторая установленная елка вызвала у жителей ассоциацию с туалетным ершиком.

Ранее Дед Мороз зажег огни на первой новогодней елке России в Великом Устюге.

Комментарии
