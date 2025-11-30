Жителей региона России смутил «крест» вместо звезды на новогодней елке

В Таштаголе установили новогоднюю елку с похожей на крест звездой

В Таштаголе Кемеровской области установили новогоднюю елку с четырехконечной звездой, похожей на крест. Фото опубликовал местный Telegram-канал «Новая Шория».

Один из подписчиков поинтересовался у городской администрации, где звезда на верхушке дерева.

«Хотел узнать, что это за крест на новогодней елке? Где звезда? Как всегда это принято», — заявил он.

До этого в городе Березовский Кемеровской области поставили на площади «ершик» вместо пышной ели. Причем до этого в населенном пункте было другое дерево, но его сдуло ветром. В комментариях местные жители предложили собрать оставшиеся ветки там, где их раньше растеряли.

А в Москве мужчина потребовал от соседей убрать новогоднюю елку из подъезда из-за оскорбления религиозных чувств. Инцидент произошел в ЖК «Середневский лес», когда жители украсили вход в дом к Новому году. Их сосед-мусульманин заявил, что «наличие такого символа в общем пространстве является неприемлемым».

