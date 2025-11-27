На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители российского города высмеяли елку-ершик

В Березовском жители подняли на смех елку-ершик
true
true
true
close
Telegram-канал RT на русском

В городе Березовский Кемеровской области поставили не пышную ель на площади. Жители высказались об этом местных пабликах, пишет RT.

Праздничное дерево уже прозвали «ершиком». Известно, что ранее в городе была другая елка, но ее сдуло ветром.

«Оставшиеся ветки можно по Берёзовке собрать, где растеряли», — цитирует канал один из комментариев.

18 ноября всероссийский Дед Мороз зажег огни на первой новогодней елке России в Великом Устюге. После этого под традиционную присказку «Раз, два, три – елочка, гори» на праздничном дереве зажглись огни. В тот же день Дед Мороз отметил День рождения.

В Москве праздничный состав зимнего волшебника сделает остановку 2 и 3 января 2026 года. Отправление запланировано на 19 ноября 2025 года из Владивостока, а завершится путешествие 11 января 2026 года в Великом Устюге, на родине Деда Мороза.

Поезд Деда Мороза представляет собой празднично украшенный состав, который включает в себя несколько тематических вагонов.

Ранее россиянам рассказали о самых длинных каникулах на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами