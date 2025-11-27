Жители российского города высмеяли елку-ершик

В городе Березовский Кемеровской области поставили не пышную ель на площади. Жители высказались об этом местных пабликах, пишет RT.

Праздничное дерево уже прозвали «ершиком». Известно, что ранее в городе была другая елка, но ее сдуло ветром.

«Оставшиеся ветки можно по Берёзовке собрать, где растеряли», — цитирует канал один из комментариев.

18 ноября всероссийский Дед Мороз зажег огни на первой новогодней елке России в Великом Устюге. После этого под традиционную присказку «Раз, два, три – елочка, гори» на праздничном дереве зажглись огни. В тот же день Дед Мороз отметил День рождения.

В Москве праздничный состав зимнего волшебника сделает остановку 2 и 3 января 2026 года. Отправление запланировано на 19 ноября 2025 года из Владивостока, а завершится путешествие 11 января 2026 года в Великом Устюге, на родине Деда Мороза.

Поезд Деда Мороза представляет собой празднично украшенный состав, который включает в себя несколько тематических вагонов.

