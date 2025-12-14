На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда в Пензенской области возобновят движение поездов

Мельниченко: движение поездов в Пензенской области откроется в полночь после ЧП
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Пензенской области движение поездов планируется возобновить в полночь после ликвидации последствий схода вагонов. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«Продолжаем ликвидацию последствий схода с рельсов грузового поезда в Никольском районе. Работают 2 восстановительных поезда, задействован 181 человек и 29 единиц техники», — говорится в сообщении.

По его словам, с путей убрали два электровоза и 13 опрокинутых цистерн, осталось убрать еще восемь. Губернатор добавил, что на данный момент в Пензенской области восстановлено 150 метров железнодорожного полотна, осталось привести в порядок еще 600.

Мельниченко отметил, что работы по расчистке путей идут с опережением графика, планируется закончить к 16:00, а в 00:00 — открыть движение поездов.

По оперативной информации от Роспотребнадзора, показатели проб воздуха, грунта и воды в пределах нормы. Данные по воде удастся получить в понедельник, 15 декабря.

Днем 13 декабря грузовой поезд и локомотив столкнулись на ж/д станции Чаис в Пензенской области. В результате инцидента никто не пострадал, но ж/д составы получили технические повреждения. Инцидент привел к сходу вагонов грузового поезда с рельсов. Для устранения последствий задействовали восстановительные составы.

Позже выяснилось, что в результате аварии разлился мазут. Движение поездов приостановили.

Ранее в Черном море заметили птиц с химическими ожогами.

