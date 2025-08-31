В Черном море заметили птиц с химическими ожогами после разлива нефти

После утечки нефтепродуктов в акватории порта в Новороссийске море покрылось пленкой и появились испачкавшиеся в мазуте птицы. Об этом в Telegram-канале рассказали волонтеры реабилитационного центра «Жемчужная».

«4 Черношейные поганки поступили за 2 дня, все в этой вонючей жидкости. химический ожог, интоксикация, вследствии обезвоживание», — говорится в посте (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

В центре добавили, что прогноз по поводу состояния птиц «очень осторожный». Позднее волонтеры опубликовали фотографии еще семи пострадавших животных. Активисты рассказали, что врачи делают все возможное, чтобы у птиц была возможность «вернуться в природу».

29 августа на выносном причале в Черном море произошла нештатная ситуация при погрузке нефти на танкер, в результате чего некоторое количество сырья вышло на поверхность. При этом в воду попало 30 куб. м нефти. По данным Росприроднадзора, утечка была локализована. На месте происшествия установили 800 м боновых заграждений. К устранению ЧП привлекли 87 человек, 12 буксиров, четыре маломерных катера, четыре нефтесборные и семь плавучих емкостей.

