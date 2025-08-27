На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украину признали одной из самых заминированных стран в мире

The Guardian: на Украине заминирована территория, превышающая площадь Англии
Ivan Antypenko/Reuters

Украина в настоящее время является одним из самых заминированных государств в мире. Об этом пишет британское издание The Guardian.

В публикации говорится, что площадь заминированных земель на Украине составляет около 25% от всей территории страны. По подсчетам Института международных политических исследований (ISPI), по состоянию на июнь 2025 года взрывчатыми веществами «нашпигованы» 139 тыс. квадратных километров территории Украины, что больше, чем площадь всей Англии (130 тыс. квадратных километров).

«Это означает, что дороги, которым когда-то доверяли жители маленьких населенных пунктов, больше не могут использоваться, парки и леса стали опасными», — отметили авторы статьи.

Эксперты, которых опросило издание, утверждают, что по всей территории Украины разбросано более одного миллиона мин. Есть также огромное количество неразорвавшихся снарядов, ракет, гранат, оставшихся после боевых действий, особенно в буферной зоне. Отмечается, что при очистке территории специалисты сталкиваются с уровнем сложности и масштабом, которых раньше не видели.

В статье говорится, что «огромная заслуга» принадлежит бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые «щедро» разбрасывают мины по украинским полям, чтобы сдержать наступление российской армии. Кроме того, военнослужащие ВСУ минируют улицы в населенных пунктах, сбрасывая при помощи беспилотников противопехотные мины «Лепесток». Они представляют огромную опасность для мирного населения, отметили в издании.

Ранее Шмыгаль рассказал о крупнейшем в мире минном поле на Украине.

Новости Украины
