В Москве ожидаются дождь с переходом в снег, метель и сильное похолодание

Синоптик Вильфанд сообщил о похолодании на 7°C и метели в Москве в пятницу

В Москве и Московской области в пятницу после полудня начнется ухудшение погоды — синоптики прогнозируют дождь, переходящий в снег, метель, гололедицу и резкое понижение температуры на 6–7 °C. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что до полудня в столице воздух прогреется до +3°C...+5°C, затем столбики термометров опустятся до –1°C, а по области — до –3°C. Осадки, выпавшие в виде дождя, начнут подмерзать, сверху их будет покрывать снег.

По словам Вильфанда, в субботу ночные температуры в Москве опустятся до -7°C...–5°C, в области — до –9°C, днем в столице ожидается –5°C...–3°C, по области — до –7°C. Таким образом, по сравнению с пятницей дневная температура снизится как минимум на 10°C.

В дальнейшем, начиная с воскресенья, в регионе установится по-настоящему зимняя погода с отклонением температуры от нормы на 3–4°C. Ночью 14 декабря столбики термометров будут показывать –5°C...–10°C и –6°C...–4°C днем в Москве и до –8°C по области. 15–16 декабря похолодание усилится: ночью ожидаются –12°C...–7°C, днем будет –9°C...–4°C.

По прогнозу Вильфанда, такой режим погоды сохранится в начале следующей недели, напоминая типичную январскую атмосферу.

