Суд продлил арест экс-замминистра строительства ДНР

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под арестом бывшего заместителя министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, которую обвиняют в хищении свыше 9 млрд рублей у Минобороны России при строительстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой Мерваезовой», — передает агентство слова собеседника.

Экс-замминистра строительства ДНР обвинятся в хищении при строительстве по 14 государственным контрактам. Незадолго до этого суд также оставил под арестом еще двоих фигурантов уголовного дела.

Мерваезову задержали в Пятигорске 17 сентября. Позже ее доставили в Москву, где предъявили обвинение по двум эпизодам хищений.

В середине октября следствие вменило экс-замминистра по строительству ДНР мошенничество при заключении в 2021-22 годах госконтрактов на строительство объектов. Ущерб от ее действий, по версии следователей, составил 4,1 млрд.

29 ноября в рамках уголовного дела Мерваезовой о мошенничестве при исполнении госконтрактов на строительство военных объектов назначили 28 экспертиз. Сообщалось, что по каждому из 14 спорных контрактов следствие запросило строительно-техническую и бухгалтерскую экспертизу.

Ранее число фигурантов по делу Мерваезовой о хищении денег у МО РФ возросло.