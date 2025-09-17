На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве арестовал первого замминистра строительства ДНР Мерваезову

Суд в Москве отправил под стражу замминистра строительства ДНР Мерваезову
true
true
true
close
Минстрой ДНР/VK

Мещанский суд Москвы арестовал первого замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

«Суд <...> избрал Мерваезовой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражей на срок два месяца», — сообщили в суде.

Женщину задержали в Пятигорске. Мерваезовой вменяют два эпизода хищения. Она проходит фигуранткой по делу бывшего главы Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ № 8) Вадима Выгулярного, которого также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Накануне бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, обвиняемые в хищении крупной суммы при строительстве фортификаций, обжаловали решение о продлении им срока ареста до середины декабря.

В апреле в отношении Смирнова было возбуждено дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Экс-чиновник признался, что его бывший заместитель Алексей Дедов также причастен к получению взяток.

В настоящее время Смирнову и Дедову предъявлено обвинение в совершении особо крупного мошенничества (статья 159 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Мещанский суд города Москвы продлил срок их содержания под стражей до середины декабря. Оба фигуранта активно сотрудничают со следствием.

Ранее обвиняемый в получении взятки мэр Красноярска подал заявление об отставке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами