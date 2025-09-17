Суд в Москве арестовал первого замминистра строительства ДНР Мерваезову

Мещанский суд Москвы арестовал первого замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

«Суд <...> избрал Мерваезовой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражей на срок два месяца», — сообщили в суде.

Женщину задержали в Пятигорске. Мерваезовой вменяют два эпизода хищения. Она проходит фигуранткой по делу бывшего главы Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ № 8) Вадима Выгулярного, которого также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Накануне бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, обвиняемые в хищении крупной суммы при строительстве фортификаций, обжаловали решение о продлении им срока ареста до середины декабря.

В апреле в отношении Смирнова было возбуждено дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Экс-чиновник признался, что его бывший заместитель Алексей Дедов также причастен к получению взяток.

В настоящее время Смирнову и Дедову предъявлено обвинение в совершении особо крупного мошенничества (статья 159 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Мещанский суд города Москвы продлил срок их содержания под стражей до середины декабря. Оба фигуранта активно сотрудничают со следствием.

Ранее обвиняемый в получении взятки мэр Красноярска подал заявление об отставке.