Число фигурантов по делу Мерваезовой о хищении денег у МО РФ возросло

Число фигурантов по делу Мерваезовой о хищении у МО выросло до восьми человек

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО 70-летнего иркутского предпринимателя Владимира Семенова в рамках уголовного дела, связанного с бывшим первым замминистром строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлией Мерваезовой и другими фигурантами дела о хищении денежных средств у Минобороны РФ при строительстве по 14 госконтрактам. Согласно документам, которые имеются в распоряжении ТАСС, к уголовной ответственности привлечены еще два бизнесмена.

«Уголовное дело возбуждено в отношении Дениса Чубарова, всего привлекается восьми лиц. Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Семенова Владимира Михайловича на срок до 23 января 2026 года», — сказано в материалах дела.

По данным следствия, ущерб от хищений превышает 9 млрд рублей.

Мерваезову задержали в Пятигорске 17 сентября. Позже ее доставили в Москву, где предъявили обвинение по двум эпизодам хищений.

В середине октября следствие вменило экс-замминистра по строительству ДНР мошенничество при заключении в 2021-22 годах госконтрактов на строительство объектов. Ущерб от ее действий, по версии следователей, составил 4,1 млрд.

В 2021-22 годах Мерваезова являлась директором АО «Военно-строительная компания» (ВСК), которое 14 марта 2022 года было переименовано в АО «СибирьПромГрупп».

Ранее Следком завел уголовное дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны.