СМИ узнали, сколько банковских счетов использовались для хищения денег Долиной

РИА Новости: Долина переводила деньги мошенникам на 10 банковских счетов
Global Look Press

Народная артистка России Лариса Долина под влиянием мошенников переводила деньги на 10 банковских счетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В них перечислены десять банковских счетов, принадлежавших ответчикам по иску о незаконном обогащении в рамках уголовного дела, связанного с аферой вокруг квартиры певицы. Согласно материалам, суд запросил сведения по этим счетам.

По итогам разбирательства суд удовлетворил иск Долиной и постановил взыскать в ее пользу 62,7 миллиона рублей.

«Материалами дела достоверно подтверждается, что спорные денежные средства, перечисленные истцом на банковские счета ответчиков, получены последними в отсутствие каких-либо законных оснований, денежные средства переведены истцом вопреки ее воле, под влиянием обмана», — сказано в документах.

Напомним, в августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты узнали, кто помогал Долиной продавать квартиру.

