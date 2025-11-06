Детский психолог не поддержала идею сократить летние школьные каникулы

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Tsargrad.tv прокомментировала инициативу уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской о сокращении летних школьных каникул с трех месяцев до двух.

Специалист идею не поддержала, отметив, что летом дети должны набираться витамина D, получать новые впечатления и заниматься творчеством, а не сидеть в классах, где они и так проводят большую часть времени.

«Сокращать каникулы — не самый лучший вариант, на мой взгляд», — сказала психолог.

Она добавила, что дети в первый месяц школьных каникул стремятся отдохнуть от учебы и общаться с друзьями. Поэтому заставить их продолжать занятия в июне будет довольно трудно.

В начале ноября Ярославская заявила, что летние каникулы можно сократить до двух месяцев, сделав июнь учебным. В это время, по ее словам, дети могут заниматься творческими вещами: музыкой, трудом, рисованием, физкультурой. Однако, как отметила омбудсмен, при реализации подобного решения предстоит сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ.

