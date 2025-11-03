На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Детский омбудсмен предложила сократить летние каникулы

Омбудсмен Ярославская: летние каникулы можно сократить до двух месяцев
fotosparrow/Shutterstock/FOTODOM

Летние каникулы можно сократить до двух месяцев. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в интервью радио «Говорит Москва».

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — сказала детский омбудсмен.

Ярославская добавила, что июнь можно сделать учебным месяцем. В это время, по ее словам, дети могут заниматься творческими вещами: музыкой, трудом, рисованием, физкультурой. Однако, как отметила омбудсмен, при реализации подобного решения предстоит сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ.

В августе Минпросвещения России сообщило об утверждении рекомендаций по каникулам для школ, которые работают по четвертям. Так, осенние каникулы рекомендуется проводить с 25 октября по 2 ноября, зимние — с 31 декабря по 11 января, весенние — с 28 марта по 5 апреля, а летние — с 27 мая по 31 августа.

Ранее в Госдуме посоветовали родителям отказаться от алкоголя на время каникул школьников.

