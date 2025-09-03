Психолог объяснила, как помочь детям справиться с нежеланием ходить в школу

Психолог Губанова: дети могут не хотеть идти в школу из-за трудностей в учебе

Родителям стоит разговаривать со школьниками, если те столкнулись с нежеланием посещать уроки. Об этом kp.ru рассказала психолог Галина Губанова.

По ее словам, многим детям может быть трудно вернуться к учебному процессу после летних каникул.

«Ученик плачет, ругается, сопротивляется, приводит разумные и не очень доводы, почему он не должен сегодня идти на уроки. Многие дети на данном этапе начинают симулировать болезнь. Но хуже, что у некоторых и правда на фоне стресса появляются выраженные болевые ощущения», — подчеркнула Губанова.

Она отметила, что чаще всего такое происходит на фоне трудностей в учебе, поэтому взрослым важно вовремя вмешаться и помочь ребенку. Кроме того, нежелание ходить в школу может быть обусловлено проблемой с отношениями в классе — буллингом или конфликтами с одноклассниками. Психолог посоветовала сначала аккуратно поговорить с ребенком на эту тему. Если проблема серьезная, можно обратиться к классному руководителю или перевести ребенка в другой класс, заключила она.

Семейный психолог Юлия Метлова до этого говорила, что после школы детям стоит делать паузу в учебе, чтобы у них сохранялась мотивация делать домашнее задание. По ее словам, перекус и 20–40 минут физической активности (например, прогулка) помогут школьникам восстановить внимание и рабочую память после возвращения из школы.

