Китайские СМИ назвали потери Японии в 1,79 трлн йен «шахматами» Путина

NetEase: Япония потеряла 1,79 трлн йен из-за решения Путина о безвизе с КНР
true
true
true
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Китайские журналисты заявили, что дипломатические решения России привели к многомиллиардным потерям японской экономики из-за перетока китайских туристов. Об этом сообщает портал «АБН24» со ссылкой на статью китайского издания NetEase.

По мнению обозревателей, введение Россией безвизового режима для граждан КНР на фоне охлаждения отношений с Токио вызвало волну отмен поездок в Японию и рост бронирований туров в РФ. Эксперты, процитированные порталом, оценили потери Японии в 1,79 триллиона йен.

«На фоне обострения отношений хитроумные шахматы Путина привели к тому, что Япония потеряла 1,79 трлн йен», — заявили авторы статьи в NetEase.

2 декабря официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что введение безвизового режима между Россией и Китаем укрепит дружбу и поспособствует двухстороннему сотрудничеству.

1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы на срок до 30 дней. Новый порядок будет действовать до 14 сентября 2026 года.

В сентябре Китай принял аналогичное решение по отношению к туристам из России. После этого, по данным издания «Коммерсантъ», спрос на туры в КНР среди россиян вырос на 50%. Самыми популярными направлениями поездок стали курортный полуостров Хайнань, а также Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чэнду.

Ранее сообщалось, что китайцы едут в Мурманск для зачатия «счастливых детей» под северным сиянием.

