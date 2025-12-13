На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат объяснила, сколько вам должны заплатить за командировку в праздники

Адвокат Чиркина: командировка в праздники оплачивается не менее чем в двойном размере
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Иногда работодатели оказываются в ситуации, когда нужно направить сотрудника в командировку именно на праздники. Можно ли так поступить и как оплачивается такая работа, «Газете.Ru» рассказала Елена Чиркина, адвокат Московской коллегии адвокатов «Прилепская и партнеры».

«Для начала стоит напомнить, что праздничные дни установлены законом — их перечень приведен в статье 112 Трудового кодекса РФ. Это календарные даты, которые одинаковы для всех работников. А вот служебная командировка — это выполнение поручения работодателя вне основного места работы, указанного в трудовом договоре. Даже если сотрудник едет из головного офиса в филиал, такая поездка считается командировкой. Правила оформления и направления работников определены Трудовым кодексом и постановлением Правительства № 749 от 13 октября 2008 года», — объяснила она.

По общему правилу, работать или ехать в командировку в праздничные дни нельзя. Статья 113 Трудового кодекса прямо запрещает это, за исключением редких случаев, когда без участия конкретного работника нельзя обойтись.

«Речь идет о непредвиденных обстоятельствах — например, когда нужно срочно устранить сбой, завершить начатый проект или обеспечить непрерывность производства. В таких ситуациях работодатель вправе предложить командировку, но только с письменного согласия сотрудника. Если человек не согласен, заставить его нельзя», — добавила адвокат.

Бывают обстоятельства, когда от согласия работника можно отступить. Это случаи чрезвычайного характера — аварии, катастрофы, стихийные бедствия. Также работника можно направить без согласия, если требуется предотвратить угрозу жизни или здоровью людей, сохранить имущество или действовать при введении чрезвычайного или военного положения. В таких ситуациях решение принимается в интересах безопасности и общественных нужд.

«Если командировка все же приходится на праздничный день, и работник дал письменное согласие, его труд оплачивается по повышенному тарифу. Согласно статье 153 Трудового кодекса, праздничные дни оплачиваются не менее чем в двойном размере. Повышенная ставка относится не только к дням работы, но и ко времени в пути», — подчеркнула эксперт.

Если работодатель направил в командировку без законных оснований или оплатил поездку по обычной ставке, это нарушение трудового законодательства. В такой ситуации можно обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда или подать заявление в суд, чтобы защитить свои права и получить компенсацию, резюмировала адвокат.

