Во Франции пожар уничтожил переживший войны и революцию католический монастырь XII века

Во Франции сгорел один из старейших монастырей Шартрез-дю-Мон-Дьё
На северо-востоке Франции сгорел один из старейших монастырей Шартрез-дю-Мон-Дьё, основанный в XII веке. Об этом сообщает Tribunechretienne.

2 ноября сильный пожар полностью уничтожил монастырь Шартрез-дю-Мон-Дьё в Арденнах. Этот важный объект французского религиозного наследия, основанный в XII веке монахами-картезианцами, теперь представляет собой груду обломков и пепла, пишет издание.

По сообщению СМИ, сигнал тревоги прозвучал около 9:30 утра, когда на место прибыли пожарные. Но к этому времени здание уже было полностью охвачено пламенем: огонь бушевал с такой силой, что через несколько часов обрушилась крыша и перекрытия. В ликвидации пожара участвовали 50 спасателей. К середине дня пожарная команда продолжала борьбу с оставшимися очагами огня.

Как отмечается, Шартрез-дю-Мон-Дьё признан историческим памятником с 1946 года. Он считается одним из старейших монастырей Франции. Основанный в 1132 году, вскоре после Реймсского собора 1131 года, он был возведен в уединенном уголке Арденнских лесов. Создание монастыря было поручено аббату Сен-Реми Одо при содействии архиепископства Реймса.

Ранее в Париже решили разыграть в лотерею старинные надгробия.

