В Переславле-Залесском ликвидировали пожар в Никитском монастыре

В Переславле-Залесском ликвидировали пожар на территории Никитского мужского монастыря. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
«Потушили. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
О пожаре на территории Никитского монастыря несколькими часами ранее сообщили в администрации Переславля-Залесского. На место происшествия прибыл глава округа, к тушению привлекли дополнительный расчет воинской части.
Представитель Переславской епархии сообщил, что возгорание произошло в здании старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. По его словам, сперва монахи попытались самостоятельно потушить огонь, однако в результате решили вызвать пожарных.
В МЧС России сообщили, что площадь возгорания составила 250 квадратных метров.
Ранее во Франции пожар уничтожил переживший войны и революцию католический монастырь XII века.