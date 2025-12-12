Стало известно, сколько человек остаются в больницах после ЧП с БПЛА в Твери

Трое взрослых и ребенок остаются в больницах после ЧП с дроном в Твери

Четыре человека, пострадавшие при попытке атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Твери, остаются в больницах. Об этом сообщило правительство Тверской области в Telegram-канале.

«В больницах находятся трое взрослых и ребенок, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизням нет», — говорится в заявлении.

Другим раненым также была оказана первая медицинская помощь. В тексте уточняется, что они отказались от госпитализации.

Украинский дрон влетел в многоэтажный жилой дом в Твери в ночь на 12 декабря. По данным Telegram-канала SHOT, в результате взрыва не менее четырех квартир получили повреждения. Обломками конструкций посекло автомобили, припаркованные около здания.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев рассказал, что в результате инцидента пострадали семь человек — шесть взрослых и один ребенок. Чиновник прибыл к получившему повреждения дому, на месте происшествия был развернут оперативный штаб.

Ранее в Новгородской области в результате атаки БПЛА пострадал человек.