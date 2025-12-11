На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Один человек пострадал при атаке БПЛА в Новгородской области

В Новгородской области при ночной атаке БПЛА пострадал один человек
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Один человек пострадал в результате ночной атаки беспилотников в Новгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.

Ночью в регионе уничтожили 19 БПЛА, рассказал губернатор.

»... одному пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

По информации Дронова, имеются незначительные повреждения зданий.

Для жителей Великого Новгорода и Новгородского муниципального округа угрозы жизни и здоровью нет, добавил глава региона.

По информации Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в период с 23:00 мск до 7:00 мск уничтожили 287 украинских беспилотных летательных аппаратов в 12 регионах страны. Больше всего дронов — 118 — было сбито в Брянской области. По предварительным данным, ВСУ для атаки, в том числе, использовали БПЛА типа «Лютый».

Ранее Воронеж атаковала «скоростная воздушная цель».

