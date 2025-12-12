На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оперативный штаб развернули в Твери после удара БПЛА по многоэтажке

В Твери на месте атаки дрона ВСУ на многоэтажный жилой дом развернули оперштаб
Telegram-канал «Тверская область. Официально»

Оперативный штаб развернули в Твери после отражения атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой пострадали многоэтажный дом и его жители. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Там также заявили, что к получившему повреждения зданию прибыл временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.

Ночью 12 декабря в Твери при отражении атаки украинского беспилотника пострадали семь человек — шесть взрослых и ребенок. Этих людей доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь. Удар БПЛА пришелся по многоэтажному жилому дому на западе города. На нижних этажах произошел взрыв, выбило окна, разрушены конструкции. Повреждения получили и соседние здания, а также припаркованные рядом автомобили. Жители поврежденного дома были эвакуированы на улицу — часть из них самостоятельно покинула квартиры сразу после взрыва.

Ранее беспилотники ВСУ ударили по жилым домам в Чебоксарах.

Атаки БПЛА на Россию
