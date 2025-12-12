На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захват венесуэльского танкера назвали начальным этапом плана США против Мадуро

Bloomberg: захват танкера является начальным этапом плана по давлению на Мадуро
Pentagon

США захватили танкер у берегов Венесуэлы в рамках кампании давления на президента Николаса Мадуро, стремясь лишить его доходов от нефти и заставить уйти с поста. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее США ввели санкции против шести танкеров с сырой нефтью и четырех так называемых «наркоплемянников» Мадуро.

По словам источников, знакомых с ситуацией, ближайшее окружение Мадуро отчаянно ищет способы адаптироваться к сценарию, при котором США могут захватить другие суда, находящиеся под санкциями. В частности, руководители государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA пытаются определить, как безопасно экспортировать нефть в Китай, который закупает подавляющее большинство венесуэльской нефти через посредников.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены». Он подтвердил захват танкера Skipper в среду и подчеркнул, что «происходят и другие события». Вероятно, он намекнул на то, что военные действия, включая наземные удары, о которых он недавно говорил, все еще возможны.

Ранее Белый дом назвал причину захвата танкера у берегов Венесуэлы.

