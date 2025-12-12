На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда продюсер «Ласкового мая» Разин уехал из России

РИА: Разин уехал из России после возбуждения против него дела о мошенничестве
Viktor Chernov/Global Look Press

Музыкальный продюсер Андрей Разин, обвиняемый в России в мошенничестве, уехал за границу сразу после возбуждения против него уголовного дела. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Он уехал сразу после возбуждения дела», — рассказал источник.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что следствие предъявило Андрею Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. По информации правоохранительных органов, благодаря этому музыкальный продюсер заработал около 500 млн рублей. При этом не исключается, что данная сумма может вырасти до конца расследования.

Как писали журналисты ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, в настоящее время Разин скрывается от следствия в США. 12 декабря в СМИ появилась информация, что в Таганский районный суд Москвы поступило ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заочного ареста.

Ранее бывший водитель Разина дал на него показания по делу о мошенничестве.

