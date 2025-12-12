Россиянам рассказали, как выбрать новогоднюю гирлянду

При покупке гирлянды сначала нужно оценить безопасность изделия. На упаковке должны быть указаны производитель, напряжение, класс защиты и знак соответствия техническим регламентам, рассказала «Газете.Ru» директор по качеству «Лемана ПРО» Юлия Кочнева.

«Оптимальный вариант для квартиры — гирлянды на пониженном напряжении (обычно через адаптер 220/24 В или 220/12 В): они меньше нагреваются и снижают риск короткого замыкания. Для улицы подходят только уличные модели с влагозащитой не ниже IP44, с плотной изоляцией провода и герметичными разъемами. Важно проверять целостность кабеля, отсутствие трещин, заломов и запаха пластика — резкий химический запах может говорить о низком качестве материалов», — отметила Кочнева.

Она рекомендовала избегать слишком тонких, «ломких» проводов и сомнительно дешевых устройств без маркировки. Перед покупкой эксперт посоветовала включить гирлянду в магазине на несколько минут: лампы должны гореть ровно, без мерцания и перегрева блока питания. Для дома комфортнее выбирать изделия с несколькими режимами свечения и возможностью статического свечения, чтобы мигание не раздражало глаза и не утомляло детей, предупредила Кочнева. По ее словам, если гирлянда планируется для детской, предпочтительны модели с холодным или нейтральным светом и надежной изоляцией, без мелких легко отделяющихся деталей.

Если уже после покупки вы выявили брак или дефекты гирлянды, вы имеете право вернуть ее продавцу, напомнила Кочнева. Она добавила, что в этом случае магазин обязан принять товар и вернуть деньги либо заменить изделие по нормам закона о защите прав потребителей. Вернуть можно и гирлянду надлежащего качества, если она не использовалась и сохранила товарный вид, уточнила эксперт. Она сказала, что покупателю понадобятся чек или иной документ, подтверждающий покупку.

