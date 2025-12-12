В Волгограде сняли ограничения на работу аэропорта

Аэропорт в Волгограде возобновил прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 6:58 мск.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — уточнил представитель Росавиации.

В ночь на 12 декабря несколько российских аэропортов приостановили прием и отправку самолетов. Среди них воздушные гавани в Калуге, Волгограде, Сочи и Тамбове. Кроме того, ограничения ввели в аэропортах Беслан во Владикавказе, Туношна в Ярославле, Северный в Грозном и в Магасе.

Рано утром 12 декабря Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев написал, что над Ярославлем произошли около семи взрывов. По словам местных жителей, также они слышали звук мотора в небе. Над некоторыми районами города были видны вспышки. Предварительно, в населенном пункте сработали средства противовоздушной обороны — они перехватывали и уничтожали украинские беспилотные летательные аппараты.

Ранее самолет премьер-министра Армении не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства.