В Госдуме предложили увеличить штрафы за покупку алкоголя подросткам

В Госдуму внесут проект о десятикратном росте штрафов за алкоголь для детей
Shutterstock/FOTODOM

ЛДПР предложила ужесточить наказание за покупку алкоголя в интересах подростков. Об этом сообщают «Известия».

Лидер фракции Леонид Слуцкий рассказал изданию, что партия подготовила законопроект, который планируется внести в Госдуму 12 декабря. По его словам, действующие санкции за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного он считает «смехотворными» и недостаточными для профилактики.

Политик отметил, что инициатива предусматривает введение отдельной административной ответственности за покупку алкоголя для лиц младше 18 лет и передачу им спиртного, а также повышение штрафов в десять раз.

Сейчас, согласно КоАП РФ, взрослым, купившим ребенку алкоголь, грозит штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Для родителей или иных законных представителей сумма составляет 4–5 тыс. рублей. Новый проект предлагает увеличить их до 15–30 тыс. и 40–50 тыс. рублей соответственно. В ЛДПР уточнили, что, согласно соцопросам, 78% россиян впервые пробуют спиртное еще в раннем возрасте.

Ранее родителей призвали оградить подростков от спиртного на Новый год.

