В СК раскрыли подробности инцидента с двумя телами в московской квартире

Мужчина зарезал сожительницу, после чего нанес себе не менее 10 ножевых ранений. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете.

11 декабря тела мужчины 1962 года рождения и женщины 1988 года рождения с ножевыми ранениями были найдены в квартире на улице Богородский Вал в Москве. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

«Предварительно установлено, что смертельные ножевые ранения женщине нанес ее сожитель, а после причинил себе не менее 10 ножевых ранений, от которых скончался на месте происшествия», — отмечается в сообщении.

