«Это сделала я. Ночью». В Петербурге 13-летнюю девочку подозревают в убийстве матери

В Петербурге по подозрению в убийстве собственной матери задержана 13-летняя девочка, которая, как сообщают региональные СМИ, уже созналась в совершении преступления. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. После убийства девочка устроила на кухне пожар и говорила следователям, что в квартиру ворвался некий злоумышленник и напал на нее и мать.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летней женщины в квартире дома на улице Ковалевской, сообщает региональное управление СК РФ. Трагедия произошла минувшей ночью в Красногвардейском районе города.

«26 ноября 2025 года в квартире дома на улице Ковалевской обнаружено тело женщины с колото-резаной раной шеи. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы», — говорится в пресс-релизе.

Первыми на вызов прибыли пожарные, которые потушили возгорание на кухне и обнаружили бездыханную женщину. Приехавшие следователи опросили 13-летнюю дочку погибшей, которая во время трагических событий была дома. Сначала она рассказала, что в их квартиру ворвался бандит, который напал на нее и мать, а потом устроил поджог. Однако позже призналась, что совершила преступление сама.

«КП-Петербург» со ссылкой на криминалистов приводит слова девочки:

«Это сделала я. Ночью. Отца не было дома, потому что он работает таксистом», — сказала она.

По данным 78.ru, девочка из благополучной семьи, ее родители не употребляли алкоголь, не поднимали на нее руку, не экономили на ней и много времени проводили вместе. Отец не имеет судимостей, мать характеризовали как «воспитанную» и «очень порядочную» женщину.

«Делали вещи и пострашнее»: двое друзей убили девушку, сбросили ее тело в реку Урал и пошли в бар В Казахстане 23-летнюю Яну Легкодимову задушил в машине ее молодой человек после того, как она... 30 октября 17:41

«Здоровая, воспитанная семья»

В беседе с 78.ru отец девочки рассказал, что у них была «здоровая, воспитанная семья», где ребенка ни разу в жизни никто не бил. Перед трагедией они гуляли, сходили на каток и в кафе. Девочка с матерью вернулись домой, а после школьница позвонила папе и рассказала, что в квартиру ворвался неизвестный, ранил ее и зарезал маму.

Мужчина пояснил, что вместе с женой был в браке 16 лет и очень любил ее, однако в одной квартире с ней и дочерью не проживал из-за конфликта с тещей. Дома появлялся регулярно, минимум три дня в неделю, полностью содержал семью и ни в чем не отказывал дочери. А мать души не чаяла в своей дочери.

«Жена дышала дочкой, она готова была убить любого, даже меня, если что-то случится!» — рассказал он.

Тем не менее, «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что в разговоре со следователем школьница заявила о притеснениях со стороны матери. В ночь совершения преступления женщина увидела, что дочь не спит, накричала на нее и дала подзатыльник.

РЕН ТВ сообщает, что недавно девочка уходила из дома с новой 15-летней подругой. Дома родители нашли записку, в которой было написано, что она любит семью и свою кошку и извинилась перед матерью за то, что она не может быть такой, как та хочет. Затем ее удалось вернуть.

По данным телеканала, друзья девочки дали ей противоречивую характеристику. По их словам, «маму она ненавидела, но понятно, что любой человек мать свою в душе будет любить». Кроме того, они рассказали, что однажды во время ссоры мама ее толкнула, отчего та ударилась головой об угол шкафа и ей пришлось вызывать врачей.

В соцсетях девочки найдены видеозаписи с трансляциями игрового процесса в Roblox, отличающиеся от типовых. Например, в одном из роликов персонаж девочки-подростка танцует в подожженной комнате, а на другом — несет раненого игрока на руках в госпиталь. Как пишет 78.ru, «эти сцены частично совпадают со сценарием расправы над матерью и способами сокрытия следов преступления».

Темная сторона Roblox: как игра превратилась в «рай для педофилов» Roblox — это игровая онлайн-платформа для создания и запуска игр, где контент создают сами... 17 ноября 11:55

Адвокат Сергей Кащеев в беседе с aif.ru напомнил, что лица в возрасте младше 14 лет уголовной ответственности не подлежат. Но это не значит, что подросток останется полностью безнаказанным. В случае, когда ребенок совершает тяжкое правонарушение, его могут направить в специализированную школу-интернат.