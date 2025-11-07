В Свердловской области мужчина зарезал друга после победы в игре

В Свердловской области суд вынес приговор мужчине, подозреваемому в убийстве знакомого после детской игры. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По данным следствия, местный житель по имени Сергей выпивал в компании друга и его знакомой. Вечером компания решила сыграть в «Камень, ножницы, бумага», но с необычной «ставкой».

«Победитель волен был распорядиться «призом» по своему усмотрению, либо убить проигравшего, либо заказать ему убийство другого человека», – говорится в публикации.

В результате друг проиграл гостю, между мужчинами возник конфликт, во время которого Сергей трижды ударил проигравшего ножом. В результате мужчина погиб.

При этом сам Сергей пытался спасти товарища. Так, он вызвал на место медиков и в беседе с диспетчером, принимавшим звонок, признался в содеянном. В суде фигурант также не отрицал, что нанес товарищу серьезные травмы, но утверждал, что убийство не было его целью.

Суд признал мужчину виновным по статье об убийстве. Фигуранта приговорили к девяти годам лишения своды в колонии строгого режима, однако в течение 15 суток он может обжаловать решение.

