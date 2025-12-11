На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве зарезали мужчину и женщину

В московской квартире нашли тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В одной из квартир Москвы обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Богородский Вал.

«Обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения и множественных телесных повреждений», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В конце ноября в Петербурге по подозрению в убийстве собственной матери задержали 13-летнюю девочку, которая, как сообщают региональные СМИ, уже созналась в совершении преступления. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. После убийства девочка устроила на кухне пожар и говорила следователям, что в квартиру ворвался некий злоумышленник и напал на нее и мать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин зарезал друга после победы в «Камень, ножницы, бумага».

