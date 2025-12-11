В Литве ужесточили меры против контрабанды

В Литве ужесточили наказание за переправку контрабанды общественно опасным способом. Соответствующее предложение правительства утвердил сейм (парламент) республики, передает ТАСС.

«Даже пачка сигарет, переброшенная через границу потенциально опасным способом, приведет к наказанию в виде лишения свободы на минимальный срок до двух лет», — заявил глава МВД Владислав Кондратович.

При этом альтернативы в виде штрафа в законе не осталось. Организаторов контрабанды могут осудить на срок до восьми лет.

9 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва нагнетает и политизирует ситуацию с метеозондами с контрабандой, которые, по оценкам экспертов, никак не мешают гражданской авиации. По его словам, специалисты проработали этот вопрос и заключили, что обвинения литовцев голословны.

В этот же день правительство Литвы ввело режим чрезвычайной ситуации на территории страны из-за метеозондов, прилетающих со стороны Белоруссии.

Ранее в ЕК анонсировали новые санкции против Белоруссии из-за метеозондов над Литвой.