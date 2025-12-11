Комментатор «Матч ТВ» рассказал, что Романов откажется от предложения клуба Первой лиги

Российский комментатор Константин Генич рассказал о намерении исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Вадима Романова остаться в клубе, передает «Матч ТВ».

«Я спросил у Романова, останется ли он в штабе нового тренера, если тот будет назначен. Он ответил, что это не ему решать: какое решение примет клуб, так и будет. При этом он добавил, что даже если прямо сейчас поступит предложение от клуба Первой лиги, он все равно останется в «Спартаке», — рассказал Генич.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее стало известно о готовности бывшего тренера испанского футбольного клуба возглавить «Спартак».