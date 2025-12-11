Председателем Еврогруппы стал министр финансов Греции

В должность председателя Еврогруппы, объединяющей министров финансов стран еврозоны, вступил Кириакос Пьерракакис, возглавляющий министерство национальной экономики и финансов Греции. Об этом сообщил еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, подводя итоги встречи Еврогруппы, пишет ТАСС.

«Министр Пьерракакис избран председателем Еврогруппы, я с нетерпением жду начала совместной работы по ключевым экономическим и финансовым приоритетам ЕС», — отметил Домбровскис.

Пьерракакис сменил на этом посту Паскаля Донохью, представлявшего Ирландию.

Срок полномочий председателя Еврогруппы составляет два с половиной года.

11 декабря Европейская комиссия подала в Суд Евросоюза на Грецию в связи с нарушениями правил. Афины подозреваются в несоблюдении необходимых мер по разработке и публикации процедур навигации на основе показателей эффективности (PBN) в греческих аэропортах.

Ранее президент Польши пришел к неутешительному выводу о состоянии Евросоюза.