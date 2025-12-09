В Литве объявлен режим ЧС

Правительство Литвы ввело режим чрезвычайной ситуации на территории страны из-за метеозондов, прилетающих со стороны Белоруссии. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Чрезвычайное положение вводится в связи с воздушными шарами из Белоруссии, «перевозящими контрабанду и представляющими угрозу интересам национальной безопасности» литовского государства, говорится в сообщении.

Текст законопроекта на заседании зачитал министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович. Возражений у членов кабмина не было, премьер-министр страны Инга Ругинене объявила законопроект принятым.

В ночь на 20 ноября Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на белорусской границе.

В октябре Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее в Белоруссии заявили, что Литва своими действиями «стреляет себе между ног».