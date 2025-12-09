На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Литве объявлен режим ЧС

Литва объявила режим чрезвычайной ситуации из-за воздушных шаров из Белоруссии
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство Литвы ввело режим чрезвычайной ситуации на территории страны из-за метеозондов, прилетающих со стороны Белоруссии. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Чрезвычайное положение вводится в связи с воздушными шарами из Белоруссии, «перевозящими контрабанду и представляющими угрозу интересам национальной безопасности» литовского государства, говорится в сообщении.

Текст законопроекта на заседании зачитал министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович. Возражений у членов кабмина не было, премьер-министр страны Инга Ругинене объявила законопроект принятым.

В ночь на 20 ноября Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на белорусской границе.

В октябре Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее в Белоруссии заявили, что Литва своими действиями «стреляет себе между ног».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами