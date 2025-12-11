На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семейная пара рухнула с высоты 25 метров из-за неисправности на зиплайне

В Австралии супруги сорвались с высоты 25 метров на туристическом зиплайне
SBS

Супруги пострадали во время движения по туристическому троллею дороги в Австралии. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в 2019 году, но слушания по уголовному делу прошли только в декабре 2025. Пара отправилась в штат Квинсленд, где планировали посетить местный аттракцион. На нем канат был расположен между двумя башнями, туристы должны были пролететь 86 метров над тропическим лесом.

Во время движения зиплайна мужчина и женщина сорвались в низ с высоты 25 метров. В результате пострадавшая получила переломы ребер и лопатки. Ее супруг получил травму головы и грудной клетки, спасти его не смогли.

Во время разбирательств выяснилось, что крепление было недостаточно надежным. Работники аттракциона должны были время от времени «подтягивать» детали, но не делали этого. Такое заключение специалисты дали после проведения двух экспертиз.

По факту произошедшего возбудили два уголовных дела, но обвинительный приговоры по ним не вынесли.

Ранее в Самарской области пара рухнула с высоты во время спуска на зиплайне.

