США ввели санкции против племянников Мадуро

Axios: США ввели санкции против троих племянников Мадуро и шести компаний
Leonardo Fernandez/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против троих племянников венесуэльского лидера Николаса Мадуро и шести компаний. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Новые санкции, о которых объявит министр финансов Скотт Бессент, являются последним этапом кампании давления президента Трампа на Мадуро, которого администрация обвиняет в руководстве террористической организацией, занимающейся наркоторговлей», — говорится в материале.

По данным портала, США ввели санкции против шести компаний-операторов танкеров, используемых для перевозки нефти. Также под ограничения попал панамский бизнесмен, предположительно, близкий к Мадуро.

9 декабря Трамп заявил, что дни Мадуро «сочтены». При этом американский лидер отказался исключить или подтвердить возможность отправки контингента вооруженных сил США в Венесуэлу.

Ранее в США заявили, что президент Венесуэлы напуган действиями Трампа.

