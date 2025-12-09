Лукашенко обвинил Литву в нагнетании ситуации с метеозондами

Литва нагнетает и политизирует ситуацию с метеозондами с контрабандой, которые, по оценкам экспертов, никак не мешают гражданской авиации. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании совбеза страны, передает Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, специалисты проработали этот вопрос и заключили, что обвинения литовцев голословны.

«Даже если бы эти шары туда залетали, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, они говорят: «Это никакой проблемы [гражданской авиации] не представляет», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер предположил, что Вильнюс нагнетает и политизирует проблему с целью развязать войну. Однако ни белорусам, ни литовцам война не нужна, равно как полякам, латышам и эстонцам — «навоевались», заявил он.

При этом Лукашенко выразил уверенность, что такого развития событий удастся избежать. Президент Белоруссии назвал литовцев и поляков «своими людьми», с которыми всегда можно договориться.

Минск всегда готов приступить к переговорам по нормализации отношений, заключил глава государства.

В октябре Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее в Белоруссии объяснили, зачем Литва «играет» с дронами.