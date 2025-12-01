В ЕК анонсировали новые санкции против Белоруссии

Европейский союз (ЕС) готовит новые санкции против Белоруссии в связи с проникновением метеозондов в воздушное пространство Литвы. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

«Такие гибридные атаки со стороны режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко абсолютно неприемлемы. Литва продолжает пользоваться нашей полной солидарностью. Мы готовим дальнейшие меры в рамках нашего санкционного режима», — написала глава ЕК.

В октябре Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

30 ноября МИД и Минтранс Литвы направили официальное обращение в ЕК с просьбой оказать содействие в возвращении своих фур, заблокированных на территории Белоруссии. В частности, республика разрабатывает пакет санкций против Минска, к которым просит присоединиться ЕС.

Ранее Лукашенко назвал «глупостью на политическом уровне» действия Литвы на границе.