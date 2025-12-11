Слуцкая предупредила фигуристов Петросян и Гуменника о возможных провокациях на Играх-2026

Слуцкая о Петросян и Гуменнике на ОИ: будут те, кто постарается сделать подставу

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая пожелала фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику психологической устойчивости и предупредила о возможных провокациях на Олимпиаде-2026, передает издание ОКР «Команда России».

«Они должны понимать: будут те, кто постарается выбить им почву из-под ног, сделать любую подставу. Условно, могут тренера на старт не допустить, могут постоянно проверять на допинг… И они должны быть готовы, прежде всего психологически», — заявила Слуцкая.

Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее Губерниев заявил, что фигуристке Петросян будет сложно завоевать золото Олимпиады.