Путин созвонился с командирами подразделений на передовой

Путин поговорил по телефону с двумя командирами подразделений на передовой

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с двумя командирами подразделений, находящимися на передовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Российский лидер созвонился с командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады полковником Ярамиром Темирхановым, принимавшим участие во взятии Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Разговор состоялся в присутствии полковника Дениса Пирогова.

Помимо этого, президент России поговорил по телефону с командиром 177-го полка Каспийской флотилии полковником Сергеем Черданцевым. Путин выразил военному благодарность за службу.

Несколькими часами ранее Путин заявил, что переход Северска под контроль Вооруженных сил России приближает новое наступление на других направлениях. По словам главы государства, завершение операции также позволит выгнать украинские войска с территории РФ. Президент поблагодарил российские войска за взятие населенного пункта.

Ранее военкор Коц призвал Славянск и Краматорск приготовиться после взятия Северска.