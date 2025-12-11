На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин созвонился с командирами подразделений на передовой

Путин поговорил по телефону с двумя командирами подразделений на передовой
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с двумя командирами подразделений, находящимися на передовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Российский лидер созвонился с командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады полковником Ярамиром Темирхановым, принимавшим участие во взятии Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Разговор состоялся в присутствии полковника Дениса Пирогова.

Помимо этого, президент России поговорил по телефону с командиром 177-го полка Каспийской флотилии полковником Сергеем Черданцевым. Путин выразил военному благодарность за службу.

Несколькими часами ранее Путин заявил, что переход Северска под контроль Вооруженных сил России приближает новое наступление на других направлениях. По словам главы государства, завершение операции также позволит выгнать украинские войска с территории РФ. Президент поблагодарил российские войска за взятие населенного пункта.

Ранее военкор Коц призвал Славянск и Краматорск приготовиться после взятия Северска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами