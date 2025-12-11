На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Забота о безопасности»: в ФХР возмутились причиной недопуска сборной России на ЧМ

Гендиректор ФХР: IIHF не допускает Россию из соображений безопасности
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов возмутился официальной причиной недопуска сборной России на международные турниры. Его слова передает «Матч ТВ».

«Там ни слова нет про Украину. Придраться можно, но когда придираешься, упираешься в права организатора, который должен заботиться о безопасности соревнований. У них сформулировано так: сборная России не участвует из соображений безопасности», — высказался Курбатов.

Он также отметил, что когда ФХР предлагает самостоятельно обеспечить свою безопасность, IIHF отвечает отказом, поскольку такой вариант не устраивает организаторов.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут.

Ранее МОК снял ограничения на участие молодых спортсменов из России в международных турнирах.

