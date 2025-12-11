Мужчин предупредили о риске «алкогольной импотенции»

Эндокринолог Екатерина Янг сообщила, что регулярное употребление алкоголя может приводить к развитию алкогольной эректильной дисфункции у мужчин. Об этом специалист рассказала в своем Telegram-канале.

По ее словам, эрекция формируется за счет согласованной работы нервной системы, сосудов и гормональной регуляции, и алкоголь воздействует на все три компонента одновременно. Прежде всего спиртные напитки угнетают передачу нервных импульсов, участвующих в запуске и поддержании эрекции. Снижение проводимости нервов приводит к нарушению реакций, которые в норме обеспечивают приток крови к кавернозным телам.

Кроме того, подчеркивает Янг, этанол вызывает сужение сосудов и нарушает функцию эндотелия — внутреннего слоя сосудистой стенки, регулирующего тонус сосудов и нормальный кровоток. При хроническом употреблении алкоголя страдают механизмы расширения сосудов, что затрудняет наполнение пенильных сосудов кровью.

Дополнительным фактором становится формирование инсулинорезистентности, нередко наблюдаемой у мужчин, регулярно употребляющих спиртные напитки. Метаболические нарушения усугубляют уже имеющиеся сосудистые изменения и препятствуют адекватному кровоснабжению тканей. В совокупности эти механизмы повышают риск развития стойкой эректильной дисфункции, прогрессирующей при продолжении приема спиртных напитков.

